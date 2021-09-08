Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan’dan yayılan corona virüs salgınına dair önemli bir uyarıda bulundu.
fazla insana bulaşan, 4 milyonun üzerinde insanın hayatına mal olan virüs ise yeni mutasyonlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.
Dünya bir süredir Delta varyantını konuşuyor. Zira dünya genelindeki baskın tür olan Delta, pek çok ülkede vaka sayılarının ciddi oranda artmasına neden oldu.
Delta’dan sonra ortaya çıkan Mu varyantı ise dünyanın yeni gündemi. Zira hızla yayılan Mu’nun aşılara karşı dirençli olabileceği iddia ediliyor.
Türkiye’de de görülen Mu varyantı için merakla beklenen açıklama geldi. İngiliz bilim insanları Mu’nun en yaygın 3 semptomunu açıkladı.
İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, Mu varyantına yakalanan kişilerde en sık görülen semptomlar yüksek ateş, uzun süreli öksürük ve tat veya koku alma duyunuzda bir kayıp olarak sıralandı.
Ancak uzmanlar bunun sadece en yaygın 3 semptom olduğunun altını çiziyor. Mu ve diğer varyantlara yakalanan kişilerde görülen semptomların tam listesi ise şöyle..
1- Baş ağrısı
2- Titreme
3- Olağandışı yorgunluk
4- Boğaz ağrısı
5- Bilinçte bulanıklık
6- Deri döküntüsü
7- Ağız veya dilde meydana gelen değişiklikler
8- Kırmızı ve ağrılı parmaklar veya ayak parmakları
9- Nefes darlığı
10- Göğüs ağrıları
11- Kas ağrıları
12- Boğuk ses
13- İshal
14- İştahsızlık
15- Karın ağrısı
16- Burun akması
17- Hapşırma