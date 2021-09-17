Savunma Bakanı, Kosovalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Kosova Savunma Bakanı Mehaj’ı bakanlıkta askeri törenle karşıladı.

İkili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin artarak devam etmesinin önemi vurgulandı.