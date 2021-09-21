Dolarda son durum

İç ve dış gelişmeleri takip eden dolar yeni güne 8,64 TL'den başladı.

Çin’den yayılan corona virüsle sarsılan piyasalarda hareketlilik sürerken, dolar yeni güne 8,64 TL’den başladı.

Dün yükseliş ivmesini arttıran dolar, bu sabah gerileyerek güne 8,6460 liradan başladı. Aynı dakikalarda avro ise, 10,1440 liradan işlem görüyor.

Bir süredir yatay seviyede ilerleyen dolar, dün haftanın ilk günü kapanışta yukarı yönlü bir ivme gerçekleştirerek günü 8,72 seviyesinde tamamladı. Bugün ise güne düşüş ile başlayan dolar, 8,6460 lira seviyelerinde hareket ediyor.

Serbest piyasada 8,6440 liradan alınan dolar, 8,6460 liradan satılıyor. 10,1420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,1440 lira olarak belirlendi.

Dünkü günü kapanışta doların satış fiyatı 8,6660 lira, avronun satış fiyatı ise 10,1550 lira olmuştu.