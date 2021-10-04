Milli Takım’dan prim kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, primlerin pazarlığa açık olmayacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen sohbet toplantısında bir araya geldi.

“Öncelikle bu görevle ilgili olarak Hamit Altıntop beni aradığında şaşırdım ama bir o kadar da gurur duydum.” sözleriyle konuşmasına başlayan Kuntz, “Türkiye’yle ilgili olumlu anılarım var. 1995-1996’da Beşiktaş’ta forma giydim. Aile olarak da Türkiye’deki sosyal hayata çok iyi uyum sağlamıştık. Şu anda da kendimi çok rahat hissediyorum. Adaptasyonla ilgili bir endişem yok. Kariyerimde iki önemli unsur vardır, öğretmek ve öğrenmek. Sizden tavsiyeler alabilirim. Tartışmaya açığım. İletişimde güven ve dürüstlük çok önemlidir. Örneğin bazı küçük haberler çıktı, benim ağzımdan çıkmayan ama bana atfedilen sözler gibi. Bu tarz şeyler çok hoşuma gitmedi. Bu tarz haberler yerine işin doğrusunu benden alırsanız çok sevinirim.” ifadelerini kullandı.

Alman teknik adam, milli takımdaki prim konusuyla ilgili gelen bir soruya, “Bu sorunun muhatabının yönetim ve Hamit Altıntop olduğunu düşünüyorum ama şunu söyleyebilirim, Almanya’da da prim konusu tartışılmıştır. Bu bir kulüp takımı değil, gurur, onur gibi faktörler de devreye girer.” yanıtını verdi.

Kuntz’un yanıtından sonra konuşan Hamit Altıntop ise “Prim sisteminin hocayla hiç alakası olmayacak. Başkan ve yönetim kurulunun kararıyla bir prim sistemi olacak ama her şey çok şeffaf olacak ve pazarlığa açık olmayacak. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Ülkemizin durumuna göre bir şey belirlenir, çok şeffaf olacak. Dünya Şampiyonası’na katılırsak bir karar vereceğiz takımımız giderse Katar’a katılırsak bir ödül olacaktır ama yeni Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamadan 10 maç için maç maç prim olacaktır. Bunu da sizinle açık ve net paylaşacağız. Hiçbir tartışmaya gerek kalmayacak.” şeklinde görüş belirtti.

“Geçmişte olanın neden olduğunu yargılamak benim işim değil”

Türk Milli Takımı’nın büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Stefan Kuntz, şöyle konuştu:

“Takımın aldığı iyi sonuçlar var, sonra olumsuza dönen bir tablo var. Öncelikle bunun sebeplerini araştıracağım. Oyuncularla yüz yüze yapacağım görüşmelerde bunun sebeplerini öğrenmek ilk hedefim olacak. Her hocanın kendi tarzı vardır, ben de olaya kendi tarzımla yaklaşacağım. Oyuncularla ilgili çok sayıda bilgi aldım. Hatta bazı maçlarını statta seyrettim. Kulüplerinde en iyi performansı sergileyen oyuncuları, yapboz parçaları gibi düşünürsek, bu oyuncuları milli takımda en iyi resim oluşturmak için kullanacağız. Çalışmam bu şekilde olacak. 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Alman televizyonu için yorumculuk yaptım, maçları izledim. Benim milli takımla ilgili yaptığım analizler dışarıdan bir göz. Ama geçmişte olanın neden olduğunu yargılamak benim işim değil. Onları Avrupa Şampiyonası’na götüren performansları her neyse oyuncuları o performanslarına geri götürmek işim. Ama ayrıca o maçlarla ilgili analizler de bana verildi.”