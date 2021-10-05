Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kamyoncularla buluşuyor.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı toplandı.

Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, bugün altı partinin yapacağı güçlendirilmiş parlamenter sistem toplantısına ilişkin, “Bu çalışma önemlidir. Cumhur İttifakı dışındaki tüm siyasi partilerin güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaşmış olması değerlidir” dedi. Milletvekillerinin il ziyaretlerinin yoğun bir şekilde devam edeceğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, “Türkiye’yi karış karış geziyoruz, gezeceğiz” dediği belirtildi. Kılıçdaroğlu, çarşamba günü Mersin’de olacak. Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde “Büyük Nakliyeci Buluşması” programı kapsamında nakliyeciler ve kamyon şoförleriyle bir araya gelecek. Bütün gün sürecek olan program iki bölümden oluşacak. Bine yakın kamyoncu esnafı buluşmaya katılacak. CHP Genel Başkanı, kamyoncu esnafının sorunlarını dinleyecek, partinin projelerini anlatacak.