Meteorolojiden bazı iller için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz yağmurlu. Yağışların Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Antalya için sarı, Mersin ve Adana için de turuncu kodlu uyarı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, (Yozgat hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.