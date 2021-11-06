İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.
İDO
08.30
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
08.30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
08.00
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09.30
Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30
Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00
Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30
İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
İstanbul’da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.