İDO ve BUDO seferleri iptal

İDO ve BUDO seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

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İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

İDO

08.30

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

08.30

Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO

08.00

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

09.30

Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30

Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00

Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

İstanbul’da, etkili olan sisle birlikte gece yarısından sonra birçok noktada trafik yoğunluğu oluştu.