Putin göçmen krizi ile harekete geçti

Rusya Federasyonu Başkanı Putin göçmen krizi ile ilgili Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, iki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Belarus-Polonya sınırındaki durumun ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin savunma alanındaki ortak eylemlerinin ele alındığı bildirildi.

Ukrayna’daki durum ile ABD’nin Rusya sınırlarında ve Karadeniz’deki plan dışı askeri tatbikatlarının da müzakere edildiği aktarılan açıklamada, Lukaşenko’nun, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında Putin’e bilgi verdiği kaydedildi.