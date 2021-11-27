‘Nu’ varyantı için uyarı geldi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Ümit Savaşçı, ‘Nu’ varyantına karşı uyardı.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, Güney Afrika’da görülen ‘Nu’ mutasyonunun çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Tedbir almazsak ve Avrupa’da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye’de bir yayılım söz konusu olacaktır” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste ‘Nu’ adındaki yeni mutasyonun Güney Afrika’da tespit edildiğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), Güney Afrika ve özellikle İngiltere’de alarma geçtiğini ifade eden Savaşçı, “Şu anda İngiltere, Güney Afrika’dan uçuşlarını yasakladı. Türkiye olarak bizim de ilk tedbirimiz Güney Afrika ve transit uçuşlarda çok tedbirli davranmamız, gerekirse sınırlandırma getirmemiz gerekir. Şu an için ülkemizde bu mutasyona dair herhangi bir verimiz yok. Sadece 3-5 ülkede mutasyon tespit edildi ve en son İsrail’de bir vaka çıktı. Aslında bu da Delta varyantı kadar belki endişe verici ve korkutucu bir boyuta düşünülebilir” diye konuştu.

‘AŞIYI İHMAL ETMEMEMİZ GEREKİYOR’

Doç. Dr. Savaşçı, aşılanma oranı düşük ülkelerde özellikle Avrupa’da çok ciddi önlemler düşünüldüğünü ifade ederek, “Almanya’da son ayların en yüksek vaka sayısı görüldü. Almanya’da aşılanma oranları yüzde 68 civarında. Hollanda’da aynı şekilde vaka sayıları çok arttı. İsviçre’de de son ayların en yüksek vaka sayısı görüldü. Artık Avrupa Birliği ülkeler arası seyahatte 2’nci, 3’üncü doz aşı zorunluluğu getirmeye başladı. Hala aşılanmayan, ulaşamadığımız insanlarımız mevcut. Biz onları sonuna kadar tedavi etmeye çalışıyoruz. Bizim de şu an hastanemizde bugün itibarıyla Covid-19 yoğun bakım doluluk oranı yüzde 100 olarak ilerliyoruz. Dolayısıyla aşılanmayı asla ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle 2 doz Sinovac aşısının şu anda bir koruyuculuğu yok. Mutlaka 3’üncü doz aşılarını vatandaşlarımız yaptırsın. 2 doz BioNTech aşısından 6 ay geçtiyse özellikle 45 yaşın üzerinde kronik hastalık varsa, sağlık çalışanı veya çok yoğun riskli ortamlarda çalışan insanlar 3’üncü dozlarını yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.

‘DÜNYA GENELİNDE YAYILABİLİR’

Doç. Dr. Savaşçı, Güney Afrika’da görülen ‘Nu’ mutasyonunun şu ana kadar görülen mutasyonel replikasyonların hepsini üzerinde bulunduran genomik olarak ispatlanmış bir varyant olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla endişe verici durum bu zaten. Özellikle 1-2 ay içerisinde dünya genelinde de yayılabilir. Kış dönemi geliyor, kapalı alanlar artacak. Dünya genelinde seyahatler olacak. Bu anlamda ne yazık ki virüs daha da yayılabilir. Burada sınavı, mücadeleyi kazanan, başarıya ulaşan ülkeler aşılanma oranını yüksek tutan ülkeler olacak. Diğer ülkeler ne yazık ki kısıtlamalara yine tabii olacak. Bu anlamda 5-11 yaş arası çocuklarımız da aşılanma programlarına hızlıca geçmeli. Aşılanmayı hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

‘SEYAHAT KISITLAMASI GETİRİLMELİ’

‘Nu’ varyantının tespit edildiği Güney Afrika’nın özellikle turizm ve ticaret anlamında çok temas edilen bir ülke olduğunu kaydeden Doç. Dr. Savaşçı, “Bu anlamda özellikle İngiltere, Hindistan ve Güney Afrika ile uçuşlarımıza kısıtlama getirilmeli. Transit uçuşlar bile olsa mutlaka hava alanlarındaki önlemler artırılmalı. Çünkü gerçekten ‘Nu’ mutasyonu endişe verici bir mutasyon olarak gözüküyor. Eğer uçuş kısıtlamaları ve tedbirleri almazsak, ‘Nu’ varyantı Avrupa’da da yayılırsa, 1-2 ay sonra Türkiye’de bir yayılım söz konusu olacaktır. Bu süreçte halkımızın yapabileceği en önemli şey, aşılanmadır” ifadelerini kullandı.

‘SÜPER VARYANT’ VERSİYONLARI ÇIKABİLİR’

Doç. Dr. Savaşçı, koronavirüsün son zamanlarını yaşadığını söyleyerek, “Bu dönemde mutasyona uğrayarak kendini biraz daha korumaya çalışacağı için ‘süper varyant’ versiyonları da ortaya çıkabilir. Ancak aşılanma oranı arttıkça virüs kendi kendini yok etme boyutuna gelecektir. Çünkü yaşamayacağını anlayacaktır. Savaşı kaybedecektir. Ne yazık ki, biz hala ülkemizde 200-300 vatandaşımızı kaybediyoruz. Yakınları ve bizler de üzülüyoruz. Dolayısıyla tedbiri asla elden bırakmamız gerekiyor. Sağlık çalışanları olarak bizler de yorulduk, halkımız bazı konularda bıktı ama asla tedbirleri elden bırakmamız gerekiyor” dedi.