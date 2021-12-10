Erdoğan açıkladı! Kadına tacizin cezası artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik tacize karşı cezaların artırılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” dolayısıyla AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, ‘Yakında Meclis’imizin takdirine sunacağımız yeni bir yargı paketi ile reform zincirine inşallah yeni bir halka daha ekliyoruz. İnsan Hakları Tazminat Komisyonunun hareket kabiliyetini arttıracağımız bu paket ile kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacaktır.’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ nedeniyle AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya İnsan Hakları Günü’nün başta mazlum ve mağdurlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bundan 73 sene önce büyük umutlar ile kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi küresel barış ve istikrarın korunmasında halen önemli bir rehber olma vasfını koruyor. Ancak başta İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık olmak üzere beyannamede yer alan ilkelere yönelik tehditler de günden güne artıyor. Günümüzde demokrasi ve insan hakları havariliği yapan birçok batı ülkesinde nefret söylemleri siyaset ile birlikte günlük hayatı da esir almıştır. İnsanları kökenine, inancına, rengine, dış görünüşüne göre ayıran, en temel hak ve özgürlüklerini ellerinden alan faşist uygulamalar adeta sıradan hale gelmiştir” dedi.