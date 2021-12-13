Asgari ücrette karar günü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merakla beklenen asgari ücret rakamının bugün belli olacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği asgari ücretten verginin kaldırılması konusunda “Asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor. Birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire… “ dedi.

Bilgin, bakanlığının TBMM bütçe görüşmelerinde özetle şunları kaydetti:

MİLLİ GELİRDEN ALINAN PAY: “Türkiye’de gelir dağılımı araştırmalarında dikkat çeken bir husus var, en düşük gelir grubu olan yüzde 20’lik gelir grubunun millî gelirden aldığı pay 4.5’la 6 arasında değişiyor, en yüksek gelir grubunun da 48 ile 57 arasında değişiyor. Bu oranlar bütün araştırmalarda değişiyor ama bu aralıklar pek değişmiyor. Demek ki Türkiye’de bir kalıp var, yapının değişmemesiyle ilgili böyle bir sorun var.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ: Asgari ücretten vergi meselesi, asgari ücret çalışmalarımızda alternatif olarak önümüzde duruyor yani birkaç alternatif var, verginin ortadan kaldırılması, gelir vergisinin kaldırılması vesaire gibi. Onların üzerinde duruyoruz.

Araştırma yaptırdım, işçilere sordum, işverenlere sordum, profesyonellere sordum. İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37’si 3 bin 700 ile 4 bin arası beklentisi olduğunu söyledi. Küçük işletmelerde çalışan işçilerin daha alt düzeyde talep ettiğini gördüm. Sebepsiz değil. Onlar; ‘Evet artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.’ Biz buradan, sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye’nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye’ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim.

EMEKLİ GELİRLERİ: Emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmada mesafe aldıkça bunu kamuoyuyla paylaşacağım.

KAPISINA DİKİLİR, HUKUKU UYGULATIRIM: Geçtiğimiz günlerde büyük bir yatırım, yabancı girişim -yabancı ortaklık aynı zamanda- İstanbul’da işçiler fabrikasında örgütlendikleri için bir gecede 150 kadın işçimizi kapının önüne koydu. Ertesi gün atılan işçilerin sayısı 450 oldu. Müdahale ettim. Dedim ki; “Burada Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuku geçerlidir. Burada iş yapan herkes, hangi işveren olursa olsun, yerli yabancı, bu hukuku tanımıyorum, diyemez, derse karşısında bizi bulur.” İstanbul Valimizi aradım dedim ki; “Oranın CEO’suyla görüş, burada Türkiye Cumhuriyeti hukukunun geçerli olduğunu ona hatırlat, yoksa yarın işçilerle beraber gelirim, onun kapısına dikilirim o hukuku ona uygulatırım.” Ertesi gün o sorun çözüldü. Emeği engelleyen, emeğin örgütlenmesini engelleyen, onun hakkını yemeye kalkan kim olursa karşısına çıkarım. Sendikaları baskı altına alanlarla ilgili soruşturma yaptım, büyük para cezaları verdim. Bizim hukukumuzun tanımayan işverenler hakkında suç duyurusunda bulunurum. Ayrıca Kayseri’de üniversitede çalışan işçi arkadaşlarımıza seslenmek isterim: Kamu toplu iş sözleşmesi çerçevesini işveren kabul etmiyormuş; kabul etmek mecburiyetinde, emekçilerimizin kazandığı hiçbir hakkı kimse gasp edemez.

BEYAZ BAYRAK UYGULAMASI: Sendikalaşmayı teşvik edecek düzenlemeleri yapmak bizim görevimiz. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir “beyaz bayrak” uygulaması gerçekleştireceğiz. Ne yapacağız; bir işyeri örgütlüyse, toplu sözleşme varsa, işçilerin hakları karşılanıyorsa oraya ödül olarak beyaz bayrak vereceğiz.”

RESMİ SÜREÇ 1 ARALIK’TA BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı 1 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in ev sahipliğinde bakanlık binasında düzenlenmişti. Böylelikle yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç başlamıştı.

Asgari ücret komisyonu ikinci toplantıda Türk- İş’in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız.” ifadelerini kullanmıştı.

9 Aralıkta yeni asgari ücret için üçüncü toplantı gerçekleştirildi. TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda taraflar taleplerini paylaştı. Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat “İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde asgari ücretli ve tüm çalışanların sıkıntılarını giderecek bir asgari ücret olsun istedik. Size iyi yorumlar aktardık ancak geldiğimiz yolda aynı durumda değiliz. Komisyonun sağlıklı bir karar vermesi söz konusu olamadı. TÜİK’in açıkladığı enflasyon ile gerçek hayatta yaşadığımız enflasyonda fark var.” demişti.