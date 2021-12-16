İçişleri Bakanı duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-Kış operasyonlarında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, “HAK-İş Konfederasyonu Afetle Mücadelede Çalışanlara Yetkinlik Kazandırılması-HAK Arama ve Kurtarma / Umut Timi Kurulması” projesi kapanış programına katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye’nin afet yönetiminde 1999’un bir milat olduğuna vurgu yapan Soylu, “Ama biz afeti 1999’da keşfetmiş değiliz. Bunun acılarını tarih boyunca yaşadık. Ancak, 21’inci yüzyılın başından itibaren her alanda ortaya koyduğumuz gelişme, yakaladığımız istikrarla birlikte devletimizin gücünün artması, gerçekleştirdiğimiz büyük altyapı hamleleri, sahip olduğumuz yeni imkanlar, pek çok alanda olduğu gibi afet yönetimine de olumlu yansımıştır” dedi. Soylu, Eren-Kış Operasyonları kapsamında Mardin’de bir operasyon gerçekleştirdiklerini ve bu operasyon neticesinde Bagok’ta bir mağaraya saklanan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, “Kış üslenme bölgelerinde mağaraya girince rahat olacaklarını sanıyorlar; ama ülkemizin ve devletimizin geldiği noktayı unutuyorlar. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık, Allah ayaklarını taştan esirgesin” ifadelerini kullandı.