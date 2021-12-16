Ulaşıma zam teklifi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ulaşıma zam teklifini reddetti.

İBB UKOME toplantısında, servisler için yüzde 27,12, elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2’lik zam teklifi oy çokluğu ile reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün servisler için yüzde 27,12, elektronik bilet, taksi ve dolmuşlar için yüzde 36,2’lik zam teklifi görüşüldü.

Toplantıda, teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Yapılan müzakerelerin ardından UKOME, yeni yıl öncesi zam oranını belirlemek için yeniden toplanacak.