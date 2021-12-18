Hulusi Akar, Katar Milli Günü’ne katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Katar Milli Günü’ne katıldı.

Bakan Hulusi Akar, Katar’ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani tarafından karşılandı. Resepsiyonda konuşan Bakan Akar, Katar’ın önemli ve anlamlı gününde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Akar, Katar ile Türkiye’nin tarihi, kültürel ve ortak değerler çerçevesinde yaptıkları çeşitli faaliyetler olduğunu hatırlatarak, askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal çalışmalarla iki ülke arasındaki mevcut kardeşliği daha da pekiştirdiklerini kaydetti. İki ülke ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunun çeşitli olaylardan sonra çok daha açık ortaya konulduğunu ve hep beraber görüldüğünü vurgulayan Akar, “Çeşitli şekillerde kederde, kıvançta bir ve beraber olmak suretiyle tek yürek olarak bu güçlüklere karşı birlikte karşı koyduk. Çok şükür o zorlukları başarılı şekilde aştık. Şu anda da başta askeri konularda savunma ve güvenlik konularında olmak üzere samimi, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz yoğun şekilde devam etmekte” dedi.

Bakan Akar, hem Katar’da hem Türkiye’de yaptıkları çalışmalarla bu ilişkileri her geçen gün pekiştirdiklerine dikkat çekerek, “Bu çalışmalarımız gerçekten iki tarafın da kendi isteği ve arzusu çerçevesinde yapıcı olarak devam etmekte. Bunun sadece Katar ve Türkiye için değil aynı zamanda içinde bulunduğumuz bölgelerin güvenliği bakımından çok önemli katkılar sağladığını hep beraber görüyoruz” diye konuştu.

Bakan Akar, iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgedeki ve dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki ülkelere her türlü insani yardımı içerecek şekilde devam ettiğine değinerek, “Bizim 2015’ten itibaren yapmakta olduğumuz askeri iş birliğimiz ve savunma sanayisi konusundaki güçlü beraberliğimiz de başarılı bir şekilde devam etmekte. Bunun da meyvelerini aldık ve almaya devam ediyoruz” dedi.