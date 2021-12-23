Bahçeli’den Alaeddin Yavaşça için açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Alaeddin Yavaşça hakkında açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca (95) için paylaştığı taziye mesajında, “Ailesine, Türk sanat camiasına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

MHP lideri Bahçeli, Twitter’daki hesabından yayımladığı taziye mesajında, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Bahçeli, Yavaşca’nın 95 yıllık hayatına pek çok başarıyı sığdırdığını belirterek, “Merhum Yavaşca, sade hayatıyla, tevazuyu elden bırakmayan şahsiyet vasfıyla, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle samimiyet ölçeğinde bütünleşen kalbi hasletiyle hayran kitlesini ve hürmet çemberini devamlı genişletmiştir. Büyük sanatkar ve bestekar, Türk musikisinin fem-i muhsinlerinden Alaeddin Yavaşca’ya Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Ailesine, Türk sanat camiasına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.