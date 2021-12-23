Erdoğan: Güvenli barınaklar kurun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanlarına hayvan hakları hakkında çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu belirterek belediye başkanlarına çağrı yapan Erdoğan, ”Sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurun” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam’da “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu.

Gaziantep’te 4 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı haberi gündemdeyken dikkat çeken bir mesaj veren Erdoğan, belediye başkanlarından sahipsiz hayvanlar için önlem almalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

”AK Parti, belediyelerdeki başarısıyla milletin gönlüne girmiş bir partidir. Son seçimde CHP’ye geçen belediyelerin şehirlerimize ne büyük maliyetler getirdiğini gördük. Hiçbir ayrım yapmadan hizmet eden, eser üreten, yatırım yapan her belediyeyi destekledik, destekliyoruz.

”BELEDİYE BAŞKANINA GURUR, KİBİR ASLA YAKIŞMAZ”

Sizleri, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum. Sizlerden talebim, tüm çalışmalarınızı 2023 seçimlerine göre ayarlamanızdır. Aşmamız gereken ilk bent 2023’tür. Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Kuluz kul. Eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. 1,85 boyundayım mezarım da ona göre büyük olacak diğerleri düşünsün.

KILIÇDAROĞLU’NA ”BEDAVA ELEKTRİK” TEPKİSİ

Muhalefet eser üzerinden değil kamuoyunu yönlendirme üzerinden siyaset yürütüyor. Bu ara 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan iftira. O yalan söyledikçe yargı da kararlarını olumlu şekilde veriyor. Balık baştan kokar misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür.

”ELEKTRİĞİN BELEDİYELERLE NE ALAKASI VAR?”

CHP Genel Başkanı geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa’ya gitmiş sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Hatay Adana Antalya gibi pek çok şehir sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elektriğin belediyelerle ne alakası var? Bu terbiyesizliktir. Elektriği belediyeler mi veriyor?

”CHP’Lİ BELEDİYE İSTANBUL’DA 15 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI”

Seçimden sonra sadece İstanbul’da 15 bin kişiyi ekmeğinden ettiler. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı. Nerede namus? Namusluysan bunun gereğini yap bakalım. 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESAJI

İzmir’in belediyesi CHP’de. Buradan sesleniyorum kaçak yapılaşma olan bölgede belediye neden kentsel dönüşüm yapmıyor?

BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI: SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN ÖN ALIN, GÜVENLİ BARINAKLAR KURUN

Medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü verilen haberlere yansıyoruz. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu uınutmamalıyız. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için ön alın, sıcak, güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik ederek pek çok gönül kazanabiliriz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor.”