Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN ŞİDDETİ ORTA KUVVETTE

Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ADANA: 16, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

HATAY: 11, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı bulutlu.

KONYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 10, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 8, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 15, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: -3, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 5, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 3, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 9, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 9, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Parçalı ve az bulutlu.