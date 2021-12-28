Kuzey Kore’de kritik görüşmeler sürüyor

Balistik füze denemeleriyle tepki çeken Kuzey Kore’de yenil yıl politikaları için kritik görüşmeler sürüyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un ülkenin yeni yılda izleyeceği politikaların belirleneceği ve 4 gün sürmesi beklenen iktidar partisi merkez komitesi toplantısının ikinci gününde devam ettiği belirtildi.

Bu yıl art arda gerçekleştirdiği balistik füze denemeleri ile gündeme gelen ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore’de lider Kim Jong-un’un ülkenin yeni yılda izleyeceği politikaların belirleneceği olağan iktidar partisi toplantılarını başlattığı bildirildi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kim’in dün açılışı yapılan Kore İşçi Partisi 8. Merkez Komitesi 4. Genel Kurulu’na başkanlık ettiği belirtildi.

4 gün sürmesi beklenen toplantılar dizisinin Kuzey Kore’nin “stratejik ve taktik politikalarına” karar vermede önemli rol oynadığı belirtilirken, “Genel kurul, 2021 yılında uygulanan ana parti ve devlet politikalarını gözden geçirecek ve yeni stratejik ve taktik politikalara karar verecek” ifadeleri kullanıldı.

Genel kurulun gündem maddeleri hakkında ayrıntı verilmezken, Covid-19 salgını ve doğal afetler nedeniyle darbe alan ülke ekonomisi ve Pyongyang’ın nükleer programı karşısında uygulanan BM yatırımlarının ana gündem maddelerini oluşturması bekleniyor.