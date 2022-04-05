Ukrayna’dan açıklama: Türkiye girişim başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye’nin Mariupol’de bulunan yaralılar için girişim başlattığını duyurdu.

Ukrayna televizyonuna konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin gündeminde, kuşatma altındaki Mariupol kentinden sivillerin tahliyesi vardı.

Zelenskiy, “Türkiye, kentteki yaralıların çıkarılması için girişim başlattı ancak bu Putin’e bağlı” dedi.

Zelenskiy, Moskova-Kiev müzakerelerinin video konferans formatında sürdüğünü dile getirdi.

Zelenskiy: Mariupol ile ilgili Türkiye’nin arabuluculuğu söz konusu

“Rusya ile müzakere olasılığı artık zorlayıcı”

“Rusya ile müzakere olasılığı artık zorlayıcı, ama başka bir seçeneğimiz yok” diyen Zelenskiy, “Mesele, kimin görüşme masasında ne kadar güçlü olacağı” mesajı verdi.

Putin ile görüşme ihtimalini de değerlendirdi ve görüşmenin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

Rusya ile Donbas konusunda bir anda anlaşma sağlanamayacağını ancak üzerinde çalışılması gerektiğini dile getirdi.

“Yarın bize NATO’ya girmemiz teklif edilirse katılırız”

Buça’da yaşanan katliama rağmen Rusya ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, “(Buça’da) yapılanlar soykırımdır ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Tüm bunlara rağmen durumdan bir çıkış yolu bulmak ve toprakları kaybetmemek için (Putin’le) görüşme olanağı bulunmalıdır. Fakat belki de bu görüşme yapılmayabilir.” diye konuştu.

Zelenskiy, Buça’daki katliamın faillerinin bulunup cezalandırılması için gereken her şeyi yapacaklarının altını çizdi.

Ukrayna’nın NATO’ya üyeliği konusuna da değinen Zelenskiy, “Yarın bize NATO’ya girmemiz teklif edilirse katılırız. Ama bu ne yazık ki olmadı ve olmayacak. Bu nedenle biz insanlarımızın hayatlarını koruyabilecek güvenlik garantileri inşa edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Kırım meselesi için 10-15 yıllık süre önerdik”

Zelenskiy, Kırım meselesinin diplomatik yolla çözümü için Rusya’ya 10-15 yıllık süre önerdiklerini aktararak şunları söyledi:

“Bu süre meseleyi dondurmak için değil, meselenin diplomatik yolla çözümü süresidir. Bugün için bu iyi bir karardır. Tüm sorunların paket halinde çözümü ya da bir savaşı bitirmek zor ve pek olası değil. Tank ve füzelerin olduğu yerde kimse sizi duymaz. O yüzden Kırım meselesinin 10-15 yılda diplomatik yolla çözülme önerimiz güçlü bir pozisyondur. Bu bir taviz değildir. Bu bir talep pozisyonudur. Bizim başlıca talebimiz ise budur. Topraklarımızı terk edin.”

Belarus’un savaştaki tutumunu da değerlendiren Zelenskiy, “(Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko’yu ele alalım. Füzeler onun ülkesinden geldi ve o bunu anlıyor. Fakat onun savaşa topyekun girmemek için bazı adımlar attığını da gördük. Tabii bu, savaşa girmeyeceği anlamına da gelmiyor. Onun kendi halkını düşünmesi gerekiyor. Belarus halkı ise Ukrayna ile savaşa karşı.” dedi.