Sağlık Bakanı: Risk almayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanser konusunda açıklama yaptı ve 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın”

Bakan Koca, “En yaygın kanserlerden biri meme kanseridir. Ülkemizde 1 yıl içinde 18 bin kadına meme kanseri tanısı konmaktadır. Meme kanseri, bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile erken teşhis edilebilmektedir. Hiçbir kanser türüne karşı risk almayın. 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası” dedi.