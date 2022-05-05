HDP Genel Merkezi önünde gerilim

Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahalede bulundu.

Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerden 3’ü, Ankara’da HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP’lilerle aileler arasında gerilim yaşandı. Arbedeyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır’da evlat nöbeti sürdüren aileleri temsilen üç baba, Ankara’da HDP Genel Merkezi binası önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP Genel Merkezi’ne gelen babalar, “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz” yazılı çelengi parti girişine koyarak, gazetecilere açıklamada bulundu.

Terör örgütü PKK tarafından oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen babalardan Celil Begdaş, HDP’nin hiçbir zaman Kürtleri temsil edemeyeceğini söyledi.

Evlatlarından haber alamadıklarını belirten Begdaş, “Ben burada Türk’üm, Diyarbakır’da Kürt’üm, Trabzon’da Laz’ım. Evladım gelene kadar bu işin peşini bırakmam. Beni hiçbir güç buraya getirmedi, yanan ciğerim buraya getirdi. Ben, Amerikan uşağı değilim, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. HDP’ye söylüyorum, kendine gel, evladımı getir bana” ifadelerini kullandı.