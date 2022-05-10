Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Vatandaşlar Mayıs ayının da gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasını beklerken, Meteoroloji’den kritik bir uyarı geldi. 41 il için yapılan uyarıda bazı bölgeler için kuvvetli kar yağışı alarmı verildi.

Sivas’ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü.

Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi. Ilgaz Dağı’nda kar yağışı dün sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı’nın zirvesine 5 santimetreye ulaştı. Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “yeryüzü cenneti” olarak bilinen Nemrut Krater Gölü yolunda yürütülen çalışmalar kar engeline takıldı. Baharın gelmesiyle yolun açılmasını bekleyen ziyaretçiler, kar yağışından dolayı birkaç gün daha beklemek zorunda kaldı.

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, yolda kısım kısım karla mücadele çalışması yaptıklarını, ancak yoğun kar ve fırtınadan dolayı çalışmalara ara verdiklerini belirtti. Aşit, “Ekiplerimizle beraber Nemrut Krater Gölü’ne geldik. Fakat büyük bir sürprizle karşılaştık. Bugün 6 Mayıs itibariyle yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandık. Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Nemrut Krater Gölü’nün yolunu açarak halkımızın hizmetine sunacağız. Bugün 6 Mayıs ülkemizin birçok yerinde denize girilirken biz burada yoğun bir kar fırtınasına yakalandık” dedi.