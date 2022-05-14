İzmir’de deprem

İzmir’in Çeşme ilçesinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege Denizi’nde İzmir’in Çeşme ilçesine 7,7 km uzaklıkta saat 01.08’de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde bugün saat 01.08’de merkez üssü Çeşme açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme’ye 7,27 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.62 kilometre olarak ölçüldü.

Kentin bir çok ilçesinde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.