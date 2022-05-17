Nebati: Sanayicilerimizi destekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu ve sanayicilerin desteklendiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: ” Katılım Finans sektörü ülkemizde ilmek ilmek dokunuyor. İnancımızdan destek bulan bir sistem. İnsan ve paylaşım odaklı yaklaşımların yanı sıra yetkin kadrolarla bu gelişimi sürdürdü. Ülkemizin banka ağırlıklı finansal yapısı üzerinde katılımcıların giderek artan rolü ile her geçen ilgi göreceğine, toplam aktif büyüklük içinde sınırlı olan payını yukarı taşıyacağına inanıyorum.

Katılım bankalarımız bankacılık sektörü ortalamalarının üzerinde bir performans gösteriyor, son 5 yılda %5’ten %8’e çıktı.

Katılım bankalarımızın Mart 2022 itibarıyla şube sayısı bin 321, çalışan sayısı 17 bin. Katılım bankalarımızın dijital bankacılıkta kaydettiği mesafe son derece memnuniyet verici.

BORSA’DA 5 YENİ KATILIM ENDEKSİ!

Borsa’da 5 yeni katılım endeksi ile daha fazla yatırımcımıza hitap etmeye başladı. Katılım Bankaları Birliğinin toplam aktifleri 467 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

Küresel salgın ile başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşerek yaygınlaşan birçok sorun nedeniyle tüm zamanların en sıkıntılı dönemlerden birindeyiz.

“SANAYİCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ”

Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor, 2022 yılı bu tartışmalarla geçecek, bu konular ülkemizin ve dünyanın gündeminde olacak.