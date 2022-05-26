Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Marmara bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan hava sıcaklıklarının da iç ve batı bölgelerde artacağı belirtildi.

Meteoroloji, güncel hava durumu tahminlerini sosyal medyadan duyurdu. 5 günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(26 Mayıs – 1 Haziran 2022) Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarına zamanla güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

Güncel tahminlere göre Marmara’da Kırklareli ile Edirne’ye sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta boyunca iç bölgelerde yağış görülecek iller ise şöyle sıralandı;

Afyonkarahisar, Kütahya, Gümüşhane, Uşak, Eskişehir, Bolu, Ankara, Çankırı, Karabük, Çorum, Tokat, Sivas, Bayburt.