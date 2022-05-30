Bahçeli’den Atatürk Havalimanı açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli’den Atatürk Havalimanı hakkında açıklama geldi.

Son dakika haberine göre; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü programında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, “İki yüzlü siyasetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur. İhya ve inşa faaliyeti vardır” dedi.

İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir. Atatürk Havalimanı’nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis İstanbullu kardeşlerimin feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, “Cesaretsizlik kaybedecek, yürek kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un fethinin 569’uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni bugün yapıldı. Yüz binlerce kişinin sabahın erken saatlerinde geldiği Atatürk Havalimanı’nda olan törende, Solo Türk ekibi akrobasi gösterileri yaptı. Konserlerin de yer aldığı tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın alana gelmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sevgi Evleri’nden gelen yaklaşık 100 çocukla birlikte eş zamanlı fidan dikti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın duasının ardından millet bahçesi konulu film izletildi.