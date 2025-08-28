28 Ağustos TV Yayın Akışı Belli Oldu

28 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI DETAYLARI

28 Ağustos tarihinde çeşitli televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 ve NOW TV gibi popüler kanalların sabah, öğle ve akşam kuşaklarında izleyicilere sunacağı yapımlar merakla bekleniyor. Bu akşam, özellikle prime time saatinde yayımlanacak olan diziler ve filmler seyircilerin yoğun ilgisini çekiyor. Peki, bu akşam hangi diziler ekrana gelecek?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 00:00’da “Macera Ormanı” gösterilecek. Devamında 01:00’da “Aile Saadeti”, 03:40’da “Kardeşlerim” gibi yapımlar izleyicilerle buluşuyor. 06:00’da “Ateş Kuşları” ile sabah kuşağı başlarken, 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” izleyicilere günün gelişmelerini sunacak. Öğle kuşağında ise 10:00’da “Can Borcu”, 13:00’da “Gün Ortası” ve 14:00’da “Sen Anlat Karadeniz” dizileri yer alıyor. 17:00’da “Ölümlü Dünya” ve 19:00’da “ATV Ana Haber” ile akşam kuşağında yayınlar devam ediyor. 20:00’da “Kim Milyoner Olmak İster?” programı ön plana çıkıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

ATV ekranlarında gece 00:00’da “Eşref Rüya” ile gün başlarken, 00:30’da “Dünyanın Kurtuluş Günü”, ardından 02:00’da “Poyraz Karayel” dizisi geliyor. 04:00’te “Kuzey Güney” gösterilecek. Sabah kuşağı 07:00’de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle devam ediyor. Öğle saatlerinde 09:30’da “Yaprak Dökümü”, ardından 12:00’da “Kanal D Haber” izleyicilere sunuluyor. 13:00’te “Uzak Şehir”, 16:00’da “Aşk-ı Memnu”, 19:00’da “Kanal D Ana Haber” ve 20:00’da “Uzaydan Gelen Fırtına” gibi yapımlar ekranlarda olacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de akşam saat 00:00’da “Mutlu Aile Tablosu” ile izleyiciler karşılanıyor. 00:30’da “İlk Buluşma”, ardından 02:30’da “Her Yerde Sen” gibi diziler yer alıyor. 04:00’te “Son Yaz” gösterilecek. 06:00’da “Karagül”, 08:30’da “Çalar Saat”, 10:00’da “Çağla ile Yeni Bir Gün” ile sabah kuşağı devam ederken, 12:00’de “Yasak Elma” yayınlanıyor. 13:30’da “En Hamarat Benim”, 16:30’da “Karagül” ve 19:00’da “NOW Ana Haber” yer alıyor. 20:00’de “Aşk Oluversin Gari” ile akşam kuşağı başlıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında 00:00’da “Nasipse Olur” başlayacak. Devamında 00:45’te “Lohusa” ve 02:45’te “Nasipse Olur” dizileri yer alıyor. 04:15’te “Gelin Evi”, 06:00’da “Güzel Günler” gösterilecek. Gün içerisinde 08:15’te “Ela Rumeysa ile Bu Sabah”, 10:00’da “Kuzey Yıldızı: İlk Aşk”, 12:30’da “Gelin Evi”, 15:00’da “Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme” programı öne çıkıyor. 18:45’te “Show Ana Haber”, 19:30’da “Maç Önü” ve 20:00’da “Beşiktaş – FC Lausanne-Sport” maçı ekranlarda olacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 00:00’da “Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili” ile başlayacak yayın akışı, 00:45’te “Kral Kaybederse” ve 02:30’da “Baba Ocağı” gibi yapımlarla devam ediyor. 04:00’te “Dürüye’nin Güğümleri” gösterilirken, 06:00’da “Kiralık Aşk” ve 07:00’da “İstanbullu Gelin” dizileri izleyiciye sunuluyor. 09:30’da “Songül ve Uğur ile Sana Değer” akşam kuşağında yer alırken, gün içerisinde 13:30’da “Nur Viral ile Sen İstersen”, 17:15’te “Kiralık Aşk” yer alıyor. 19:00’da “Star Haber” ile başlarken, 20:00’da “Suikastçı” izlenebiliyor.

TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 ekranlarında 00:00’da “MasterChef Türkiye” ile akşam kuşağı başlayacak. 00:15’te “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” programı, ardından 03:30’da “Gel Konuşalım” yer alıyor. 06:00’da “Tuzak”, 07:15’te “Ebru ile 8’de Sağlık”, 09:00’da “Gel Konuşalım” ile günün erken saatleri devam ediyor. 11:15’te “MasterChef Türkiye” ve 16:00’da “Zuhal Topal’la Yemekteyiz” ile akşam kuşağı sürüyor. 20:00’de “MasterChef Türkiye” izleyicilerle buluşuyor.