28 İlde Operasyon: Dolandırıcılar Yakalandı

SAHTE ARAÇ KİRALAMA OPERASYONU

Sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişinin dolandırılmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli olarak 28 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, sahte internet sitesi aracılığıyla dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderlik yaptığı bir çetenin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

DOLANDIRILAN İNSANLARIN SAYISI ARTIYOR

Bu çetenin dolandırıcılık faaliyetlerinden toplamda 122 kişi etkilendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL’lik bir para hareketliliği olduğu belirlendi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda, 109 şüpheliden 101’i gözaltına alındı. Dikkat çeken bir diğer nokta ise 3 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

DAĞILIMLI OPERASYONLAR VE ELDE EDİLEN DELİLLER

Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler yakalandı. Yapılan ev aramalarında 227 bin 600 TL nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve iki otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 101 şüpheli, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu şahısların sevki sırasında güvenlik önlemleri alındı.