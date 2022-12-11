28 kente sarı ve turuncu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili "turuncu" ve "sarı" kodla uyardı. İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu 28 kentte bugün kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı ve Orta Karadeniz (Ordu hariç) ile Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

LODOS ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik ise beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Dünden itibaren yurdun Marmara ve Ege Bölgeleri’nde etkisini gösteren lodos güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji 11 Aralık raporunda kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yağışların; Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Çanakkale, Manisa ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısında bulundu. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa), Ege’de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi.

28 İLE TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kuvvetli yağışın etkili olacağı 28 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 28 kentte yağış bekleniyor. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz’de hafta sonu lodos bekleniyor. Rüzgarın şiddeti saatte 80 kilometreye kadar çıkacak. Şiddetli rüzgar beraberinde yağış da getirecek. Meteoroloji uzmanları özellikle Ege Bölgesini su baskınlarına karşı uyarıyor.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller…

Turuncu kodla uyarılan şehirler

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

İzmir

Aydın

Muğla

Sarı kodla uyarılan şehirler

Kocaeli

Yalova

Sakarya

Düzce

Zonguldak

Bartın

Kastamonu

Karabük

Bolu

Bilecik

Kütahya

Manisa

Uşak

Afyonkarahisar

Denizli

Burdur

Isparta

Antalya

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ

AKOM fırtına ve yağış uyarısında bulundu. AKOM tarafından yapılan açıklamada Lodos’a karşı dikkatli olun çağrısında bulunuldu. AKOM’un paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’da halihazırda güneyli (lodos9 yönlerden esen rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıracağı, beraberinde aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. İl genelinde akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen lodos fırtınasının özellikle şehrimizin batı bölgelerinde kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir.”

İstanbul Valiliği fırtına uyarısında bulundu. Paylaşımda “Meteoroloji’ye göre; Rüzgârın; bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır.” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’de kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. “Yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.