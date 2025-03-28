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28 Mart 2025 Cuma Günkü Diziler

CUMA GÜNÜ TELEVİZYONDA YAYINLANAN DİZİLER

Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’deki diziler belli oldu. Peki, Cuma akşamı hangi yapımlar ekrana geliyor? İşte detaylar!

CUMA GÜNÜ YAYIN AKIŞI

TRT 1: Dizi yok
ATV: Zembilli
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: Kızılcık Şerbeti
NOW TV: Dizi yok
Star TV: Yalı Çapkını

Günü takip eden yayın akışında; 14.30’da “Kod Adı Kırlangıç”, 17.40’da “Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket”, 18.00’de “Ramazan Sevinci”, 19.45’te “Ana Haber”, 20.05’te “İddiaların Aksine”, 20.10’da “Bir Zamanlar İstanbul”, 23.20’de “Vefa Sultan”, 00.40’da “Teşkilat” ve 03.10’da “3’te 3” programı izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca, sabahın erken saatlerinde 03.50’de “Sahur Bereketi” yayınlanıyor.

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