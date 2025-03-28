28 Mart 2025 Cuma Günkü Diziler

CUMA GÜNÜ TELEVİZYONDA YAYINLANAN DİZİLER

Cuma akşamı hangi dizilerin yayınlanacağı merak ediliyor. 28 Mart 2025 tarihi itibarıyla Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1’deki diziler belli oldu. Peki, Cuma akşamı hangi yapımlar ekrana geliyor? İşte detaylar!

CUMA GÜNÜ YAYIN AKIŞI

TRT 1: Dizi yok

ATV: Zembilli

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: Dizi yok

Star TV: Yalı Çapkını

Günü takip eden yayın akışında; 14.30’da “Kod Adı Kırlangıç”, 17.40’da “Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket”, 18.00’de “Ramazan Sevinci”, 19.45’te “Ana Haber”, 20.05’te “İddiaların Aksine”, 20.10’da “Bir Zamanlar İstanbul”, 23.20’de “Vefa Sultan”, 00.40’da “Teşkilat” ve 03.10’da “3’te 3” programı izleyicilerle buluşuyor. Ayrıca, sabahın erken saatlerinde 03.50’de “Sahur Bereketi” yayınlanıyor.