28 Mart 2025 Cuma Resmi Tatil Mi?

CUMARTESİ GÜNÜ YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Mart 2025 Cuma günü resmi tatil olup olmadığı ve “Cuma günü yarım gün tatil mi?” sorusu son zamanlarda sıkça konuşuluyor. İnsanlar arefe gününün hangi tarihe denk geldiğini ve kamu çalışanlarına verilen idari izinlerle ilgili bilgiyi öğrenmek istiyor.

AREFE GÜNÜNÜN DURUMU NEDİR?

28 Mart 2025 Cuma günü, Ramazan Bayramı öncesindeki son çalışma günü olarak kabul edilir ve resmi tatil statüsünde yer almaz. Arefe günü ise 29 Mart 2025 Cumartesi gününe denk geliyor ve bu gün yarım gün tatil olarak değerlendiriliyor. Kamu çalışanları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklama doğrultusunda, bayramdan sonraki 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günleri idari izin kapsamına alınmış durumda. Böylece toplamda 9 günlük bir tatil süreci sağlanmış oluyor.