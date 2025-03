28 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

İlk olarak, metni gözden geçirip içeriğinin ana unsurlarını belirlemeliyim. Metin, 28 Mart 2025 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki önemli kararları ve ilanları sunuyor. İçerisinde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve bazı şirketlerin faaliyete izin süreçlerine dair bilgiler yer alıyor. Ayrıca, Resmi Gazete’de sunulan yargı ilanları ve döviz kurları hakkında bilgiler de bulunuyor.

RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YER ALAN KARARLAR

28 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün kararlarını ve ilanlarını incelemek için PDF olarak indirme seçeneği mevcut. Bu belgede, yasama ve yürütme ile ilgili gelişmelere, yargı bölümüne ait yasal düzenlemelere ve güncel ilanlara ulaşmak mümkün.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ VE YENİ YÖNETMELİKLER

Bu yayımlanan belgelerde yer alan başlıca düzenlemeler şunlardır:

– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (Kararname numarası: 183).

– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik.

TEBLİĞLER VE FAALİYET İZİNLERİ

Ayrıca, şu tebliğlerde değişiklik yapılmış:

– Ulusal Meslek Standartlarına dair tebliğ (Tebliğ No: 2017/1) değişiklik tebliği (No: 2025/4).

– Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35) değişiklik tebliği (No: 2025-32/74).

– Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara dair tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34) değişiklik tebliği (No: 2025-32/75).

Bunun yanı sıra, farklı şirketlere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesiyle ilgili kararlar da mevcut:

– Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için izin verilmesi.

– Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin izin kapsamının genişletilmesine ilişkin karar.

– Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izninin genişletilmesine dair karar.

– Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesi.

YARGITAY KARARLARI VE İLANLAR

Resmi Gazete’de, Yargıtay 2. ve 3. Hukuk Dairelerine ait kararlar, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da yer almakta. Ayrıca, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanmış.