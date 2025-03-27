28 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

28 MART 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

28 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF indirme seçeneği de mevcut. Yasama Bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne dair gelişmeler, yargı bölümüne ilişkin kanunlar ve günün ilanlarına yer veriliyor. Peki, bugünkü kararlar neler? İşte detaylar…

BUNA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 183)

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKLER

– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

– Ulusal Meslek Standartlarına dair tebliğ (Tebliğ No: 2017/1)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (No: 2025/4)

– Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (No: 2025-32/74)

– Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (No: 2025-32/75)

VERİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN TEBLİĞLER

– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarının ödeme hizmetleri alanındaki veri paylaşım servislerine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ

– Hayhay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine ilişkin karar

– Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar

– Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar

– Türk Hava Yolları Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermek üzere faaliyet izni verilmesine ilişkin karar

YARGI İLANLARI VE DÖVİZ KURLARI

– Yargıtay 2 ve 3. Hukuk Dairelerine ait kararlar

a – Yargı ilanları

b – Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

c – Çeşitli ilanlar

– T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri.