28 Mart On Numara Çekiliş Sonuçları Açıklandı

ON NUMARA SONUÇLARI MERAK EDİLİYOR

On Numara sonuçları hakkında araştırmalar sürüyor. 28 Mart 2025 Cuma günü düzenlenen On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor. Katılımcılar bu çekilişi canlı izleme ve takip sayfasından takip edebilir. Yazının devamında, On Numara ikramiyesi hakkında bilgiler de paylaşılacak. Kazanan numaralara ve daha fazla ayrıntıya haberimizden ulaşabilirsiniz.

ON NUMARA OYUNUNUN YENİ KURALLARI

Yenilenen On Numara’nın kuralları şu şekildedir: Bir veya birden fazla kolon oynama imkanı vardır. Tek kolon ücreti 2 TL olarak belirlenmiştir. “Sen Seç!” özelliği ile kolondaki numaraları oyun terminali üzerinden kendiniz belirleyebilir veya “Rastgele sayılar” seçeneğinden yararlanarak oluşturabilirsiniz. Kuponunu doldurmak istemeyenler için geliştirilmiş bu özellikte, kolon altındaki “SEN SEÇ” kutucuğu işaretlenerek rastgele 10 numara ile şanslı bir kupon oluşturulabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ İŞLEMLERİ

Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları sunuyor. Eğer bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem seçilen numaralarla yaratılabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturabiliyor. Ayrıca “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile birden fazla çekilişe katılma olanağı da bulunuyor. Eğer doldurulan kolonu oynamaktan vazgeçilirse, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek işlem gerçekleştirilebiliyor.

KAZANÇLAR VE İKRAMİYELER

Oynadığınız her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7 veya 6 numara doğru tahmin edilirse ya da hiçbir numara tahmin edemezseniz ikramiye kazanıyorsunuz. 10 numara bilen, büyük ikramiyeyi kazanıyor! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması durumunda, ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit şekilde paylaştırılıyor. 28 Mart 2025 On Numara çekiliş sonuçları için gelişmeleri takip etmeye devam edin.