28 Mart Tarihindeki Önemli Olaylar

28 MART TARİHİNİN TARİHSEL ÖNEMİ

28 Mart, dünya genelinde ve Türkiye’de önemli olayların yaşandığı özel bir gün olarak öne çıkıyor. Çeşitli dönemlerde meydana gelen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, bu tarihin tarihi önemini gösteriyor. Peki, 28 Mart tarihinde neler yaşandı? Bu gün dünya tarihinde hangi önemli olaylara tanıklık etti?

ÖNEMLİ OLAYLAR VE KEŞİFLER

M.Ö. 193 yılında Didius Julianus, Roma İmparatoru olarak tahta çıktı. Daha sonra 1802 yılında, Alman astronom Heinrich Wilhelm Matthias Olbers tarafından Pallas asteroiti keşfedildi. Ayrıca, 1947 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu kuruldu. 1970 yılında ise Kütahya’nın batısındaki Gediz yöresinde Gediz depremi meydana geldi. Son olarak, 2015 yılında Suriye İç Savaşı’nda İdlib Muharebesi sona erdi.