ŞÜPHELİLER ARASINDA BELEDİYE BAŞKANLARI YER ALIYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı, dört ayrı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Bu kişiler arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yapılan “yolsuzluk” ve “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü” soruşturmaları kapsamında dört ayrı yolsuzluk soruşturması yürütmektedir.

28 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında üst düzey belediye yöneticileri de yer alıyor. İBB Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay gibi birçok isim bulunuyor. Ayrıca, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Daka ile Mehmet Mandacı’nın da aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK UYGULAMASI

Soruşturma dahilinde, rüşvet vererek ihale süreçlerini etkileme faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak açıklamalarda bulunduğu öğrenildi. Bu ifadeler sonucunda, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve diğer belediye başkanlarının yanı sıra toplamda 27 kişi için gözaltı kararı çıkarıldığı bildiriliyor. Gözaltı kararı bulunan kişilerin adreslerinde aramalar ve incelemeler sürdürülecek.