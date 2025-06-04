28 Temmuz’dan itibaren Karekod Uygulaması Başlıyor

GIDA GÜVENİLİRLİĞİ GÜNÜ KUTLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, 7 Haziran tarihinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti. Ayrıca, gıda işletmelerinde denetimlerin ne zaman yapıldığına dair bilgilere ulaşılmasını sağlamak için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı. Yumaklı, “Tarım Cebimde” uygulaması aracılığıyla vatandaşların bu kontrolleri gerçekleştirebileceğini duyurdu. Karekod uygulamasının 28 Temmuz tarihinden itibaren tüm gıda işletmelerinde zorunlu olacağını da ifade etti.

GIDA ÜRETİMİNDE AKTİF ROL

Yumaklı, bakanlık olarak gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında aktif rol aldıklarını vurguladı. Bu süreci üç ana başlık altında topladı: İlk olarak, gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri, ikinci olarak tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları, üçüncü olarak ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizması. Yumaklı, gıdanın güvenilir olmasının, üretimin başlama noktasından itibaren titizlikle izlenip takip edilmesiyle mümkün olduğunu aktardı. Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli gıdaya kolayca ulaşabilmesi için güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını belirtti.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ

Bakan Yumaklı, Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sisteminin mevcut olduğunu söyledi. Kamuya ait 41, özel 107 olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarı hizmet vermekte. Ayrıca, 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi ile bu denetimlerin gerçekleştirilmekte olduğuna dikkat çekti. 2024 yılı için 1,3 milyondan fazla denetim planlandığını belirten Yumaklı, 1 Ocak’tan bu yana 503 bin gıda denetimi yapıldığını, bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildiğini vurguladı. Yapılan cezai işlemler ise toplamda 1 milyar 56 milyon lira seviyesinde. Uygunsuz ürünlerden 301’i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

PESTİSİT BİLGİLERİ

Pestisitlerle ilgili yanlış bilgilendirme konusuna da değinen Yumaklı, halkı paniğe sevk eden söylemleri doğru bulmadıklarını belirtti. Avrupa Birliği ile uyum içinde olduklarını ve bugüne dek 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını söyledi. Hasat öncesi ve sonrası süreçlerdeki denetimlerin titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti. Son üç yılda 250 bin pestisit kontrolü yapıldığını ve kalıntıların yüzde 35 oranında azaldığını belirtti. İhraç edilen ürünlerde geri dönüş oranının binde bir seviyesinde olduğu, uygunsuz ürünlerin piyasaya sürülmesine asla izin verilmediği ve bu ürünlerin ya imha edildiği ya da enerji üretiminde değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, üreticiler ve çiftçilerle işbirliği içerisinde, pestisit kullanımı konusundaki eğitim çalışmaları devam edecek.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının tüketiciler tarafından daha kolay takip edilmesini sağlamak için karekod sisteminin hayata geçirildiğini hatırlatan Yumaklı, “28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğu başlayacak” dedi. Etkinlikte, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya erişim için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ise gıda denetimlerinin tüketici sağlığı için taşıdığı öneme dikkat çekti. Yumaklı, etkinliğin ardından coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yerel üreticilerle sohbet etti.