28 Temmuz’dan itibaren Karekod Uygulaması Başlıyor

DÜNYA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ GÜNÜ KUTLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla belirlenen 7 Haziran’nın Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti.

KAREKOD ZORUNLULUĞU 28 TEMMUZ’DAN İTİBAREN UYGULANACAK

Bakan Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim geçmişine ulaşabilmesi için geliştirilen karekod uygulamasının hayata geçirildiğini ifade etti. Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşların bu denetimlere dair bilgi edinebileceği bilgisini paylaşan Yumaklı, “Gıdada karekod uygulaması 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olacak” dedi.

Yumaklı, Bakanlık olarak gıda süreçlerinin tüm aşamalarında etkin bir rol üstlendiklerini vurguladı. Gıda arz güvenliğini sağlama, tarım ile sanayi entegrasyonunu destekleme ve gıdanın denetim mekanizması kurma başlıklarına dikkat çekerek, sağlıklı ve güvenilir gıda erişimini mümkün kılmak için güçlü bir denetim altyapısına sahip olduklarını belirtti.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ 81 İLDE UYGULANIYOR

Bakan, Türkiye genelinde 81 ilde etkin bir denetim sisteminin yürütüldüğünü, 41’i kamuya ait, 107’si özel olmak üzere toplam 148 gıda kontrol laboratuvarı bulunmakta olduğunu söyledi. 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin aktif olarak görev yaptığını dile getiren Yumaklı, yıl içinde 1,3 milyondan fazla denetim yaptıklarını ve bu denetimlerle birlikte 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildiğini aktardı.

PESTİSİT KALINTILARI AZALIYOR

Pestisitler konusunda kamuoyunda oluşan yanlış bilgilendirmelere yanıt veren Yumaklı, Avrupa Birliği ile uyumlu çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Şimdiye kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladık” dedi. Son üç yılda gerçekleştirilen 250 bin pestisit kontrol süreci neticesinde kalıntı oranlarının yüzde 35 azaldığını vurguladı. Uygunsuz ürünlerin piyasaya sürülmesine kesinlikle izin verilmediğini ekleyen Bakan, bu ürünleri imha ettiklerini ya da enerji üretiminde değerlendirdiklerini ifade etti.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI GIDA GÜVENİRLİĞİNE KATKI SAĞLIYOR

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarını takip etmeye olanak tanıyan karekod uygulamasının önemine değinen Yumaklı, “28 Temmuz 2025’ten itibaren gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğu başlayacak” dedi. Etkinlikte ayrıca Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki çalışmaları vurgularken, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, gıda denetimlerinin sağlık açısından taşıdığı önemi belirtti. Bakan Yumaklı, etkinlik sonrası coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek, yerel üreticilerle bir araya geldi.