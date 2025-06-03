28 Temmuz İtibarıyla Karekod Uygulaması Başlıyor

DÜNYA GIDA GÜVENİLİRLİĞİ GÜNÜ AÇIKLAMASI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Gıda Güvenilirliği Etkinliği’nde yaptığı konuşmada, 7 Haziran’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla Dünya Gıda Güvenilirliği Günü olarak kutlandığını belirtti. Bu önemli etkinliğin, gıdanın güvenilirliğini artırmak adına atılacak adımların simgesi olduğunu vurguladı.

KAREKOD UYGULAMASI BAŞLIYOR

Gıda işletmelerinin denetim geçmişine erişimi artırmak için karekod uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Yumaklı, “Tarım Cebimde uygulamasıyla vatandaşlarımız işletmelerin denetim sonuçlarını görebilecek” dedi. 28 Temmuz itibarıyla gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğunun başlayacağını ifade etti.

Yumaklı, gıdanın tohumdan sofraya kadar her aşamasında aktif rol üstlendiklerini ifade ederek bunu üç ana başlık altında topladı: İlk olarak gıda arz güvenliğini sağlamak için üretim faaliyetleri; ikinci olarak tarım ile sanayi entegrasyonunu desteklemek amacıyla kırsal kalkınma yatırımları; son olarak ise gıdanın denetim ve kontrol mekanizması. Gıda güvenilirliğinin sağlanmasının, üretim sürecinin titizlikle izlenmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

KAPSAMLI DENETİM SİSTEMİ İLE DESTEKLENİYOR

Türkiye genelinde 81 ilde kapsamlı bir denetim sisteminin mevcut olduğunu ifade eden Bakan, toplamda 148 gıda kontrol laboratuvarının hizmet verdiğini, bunların 41’inin kamu, 107’sinin ise özel sektöre ait olduğunu söyledi. Ayrıca 15 Ar-Ge merkezi ve 8 binden fazla gıda kontrol görevlisinin aktif olarak görev yaptığını belirtti. 2024 yılı itibarıyla 1,3 milyon denetim yapmayı hedeflediklerini aktardı.

PESTİSİT KONTROLÜNE ÖNEM VERİYORUZ

Pestisitlerle ilgili olumsuz haberlerin yayılmasına değinen Yumaklı, bu tür söylemleri doğru bulmadıklarını ifade etti. Avrupa Birliği ile tam uyum içinde çalıştıklarını belirten Bakan, şu ana kadar 223 pestisit maddesinin kullanımını yasakladıklarını söyledi. Son üç yıl içinde 250 bin pestisit kontrolü yaparak kalıntıların yüzde 35 oranında azaldığını aktardı. Uygunsuz ürünleri piyasaya sürmemek için gerekli önlemleri aldıklarını vurguladı.

TARIM CEBİMDE UYGULAMASI ÜZERİNDEN TAKİP

Gıda işletmelerinin denetim sonuçlarının takip edilebilmesi için geliştirilen Tarım Cebimde uygulaması, tüketicilere işletmelerin denetim geçmişini gösterme imkanı sunacak. 28 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla gıda işletmelerinde karekod bulundurma zorunluluğunun başlayacağını belirtti.

DÜNYA GIDA GÜVENİLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Etkinlikte, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, güvenilir gıdaya ulaşmanın yöntemlerini ve tüketici bilincini artırma projelerinin önemini değindi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, gıda denetimlerinin tüketici sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Konuşmaların ardından Bakan Yumaklı, coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret ederek yerel üreticilerle sohbet etti.