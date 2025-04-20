28 Yaşında 40 Kişiye İş Veriyor

GENÇ GİRİŞİMCİ YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATIYOR

Kahramanmaraş’ta çırak olarak başladığı tatlıcılık mesleğinde, 27 yaşındaki Yasin Karcı, kendi işini kurarak 40 kişiye istihdam sağlıyor. Genç yaşta edindiği tecrübelerle farklı yerlerde çalışarak ustalaşan Karcı, ilk önce küçük bir işyeri açtı. Ardından, organize sanayi bölgesinde tatlı üretim tesisi kurdu. Şu an, 50 çeşit tatlıyı 43 ile gönderiyor ve ürünlerini Avrupa ile Amerika’ya da ulaştırıyor.

TUTKU VE DEDİKLERİ

Karcı, işine duyduğu sevgiyi vurgularken, “Ben 15 yaşında mesleğe başladım. Üniversitede gastronomi bölümünü bitirdim ve şehrimde çeşitli restoranlarda deneyimim oldu. 5 yıl önce baklava sektörüne girdim. Bir mahallede küçük bir pastanemiz vardı, kendimizi kanıtlamaya çalıştık. Sonrasında organize sanayi bölgemizde 3500 metrekare kapalı bir sistem kurduk. Belgelere, hijyene ve kaliteye önem veriyoruz. Böyle bir tesisi kendimize ve memleketimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

GENÇLER İÇİN TAVSİYELER

Aynı zamanda, genç yaşta iş kurma hayali olanlara da çeşitli tavsiyelerde bulundu. Karcı, “Şu an kendi şubelerimiz dışında 43 şehre ürün gönderiyoruz. Amerika, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere de ulaşıyoruz. Tesisimiz ile beraber 46 şehrin plakası ile bu rakama ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin çalışmak istediklerinde her şeyi başarabileceklerini düşünüyorum. Kolay para kazanma yollarını ve teknoloji, sosyal medya gibi şeyleri bir kenara bırakmalıdırlar. Hem alaylı hem de mektepli olmanın gerektiğini unutmamalılar. Gayret ve sabırla, sonunda güzel işler ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.