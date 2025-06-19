“28 Yıl Sonra” Filmi 20 Haziranda Geliyor

YENİ GELİŞMELER KORKU VE GERİLİM TUTKUNLARINI HEYECANLANDIRDI

Korku ve gerilim sevenlerin merakla beklediği “28 Yıl Sonra” filmiyle ilgili yeni açıklamalar geniş yankı uyandırdı. Uzun bir aradan sonra seriye eklenmesi planlanan bu yeni yapım, izleyiciyle buluşacağı tarih ve hangi dijital platformda yayınlanacağı konusunda özellikle filmseverler tarafından yoğun biçimde araştırılıyor. Beklenen “28 Yıl Sonra” filminin gösterim tarihi ve yayın platformu hakkında detaylar merak ediliyor.

BEKLENEN TARİHLER VE YAPIMCI AÇIKLAMALARI

Usta oyuncu Ralph Fiennes, 28 Yıl Sonra filminde Dr. Kelson karakterini canlandırıyor. Sinema dünyasında heyecan yaratan bu yapım, 20 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca, serinin devam filmi için de tarih belli oldu. Yapımcılar, ikinci filmin 16 Ocak 2026 tarihinde seyircilerle buluşacağını duyurdu. Dizi arka arkaya çekilen iki filmle birlikte serinin evrenini genişletmeye hazırlanıyor.

“28 Yıl Sonra”, etkileyici oyuncu kadrosu ve karanlık atmosferi ile dikkat çekiyor. Vizyon tarihi yaklaştıkça film, gündemdeki konumunu güçlendiriyor. “28 Yıl Sonra,” 20 Haziran 2025’te TME Filmleri dağıtımıyla Türkiye’nin sinemalarında izleyicilere sunulacak. Yapım, belirlenen vizyon tarihiyle birlikte sinema salonlarında yerini almak için hazırlıklarını sürdürüyor.