Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları ÖSYM’nin ‘sonuc.osym.gov.tr’ sayfasından öğrenebilecek. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da bu hafta yayımlanacak. Adaylar, üniversite tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından paylaştığı mesajda YKS 2022 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Aygün, açıklamasında “18-19 Haziran 2022 eğitimde sınavları gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları (2022-YKS) http:// sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

2022 YKS BİRİNCİLERİNİN İLLERİ

TYT:

Kocaeli

AYT:

Sayısal: Kayseri

Eşit Ağırlık: İzmir

Sözel: Kayseri

YDT:

Almanca: İstanbul

Arapça: İstanbul

Fransızca: İstanbul

İngilizce: Kocaeli

Rusça: İstanbul