Hulusi Akar’dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridorunun ikinci toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Toplantıda konuşan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yoğun bir dönemden geçtiğine vurgu yaparak, “Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız” ifadelerini kullandı.

‘1980 KİŞİNİN İLİŞİĞİ KESİLDİ’

Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşuların sınırlarına saygılı şekilde faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Akar, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek, şunları söyledi:

“Başta PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu konudaki politikamız çok açık, net. Yoğun mücadelemiz devam edecek. PKK/YPG, DEAŞ ve diğerleri ile arazideki mücadelemiz sürerken FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi. FETÖ’den temizlendikçe gücümüzün arttığını görüyoruz. Bunun de en somut örneği Mehmetçiğin yaptığı başarılı operasyonlar ve kara, deniz ve havada gerçekleştirdiği tatbikatlardır.”