İstanbul’da kuvvetli yağmurlarla sıcaklık düşüyor.

Ankara ve Bursa’da da sağanaklar görülecek.

İzmir 30 derece ama nemli havanın etkisiyle hissedilen sıcaklık 36 dereceleri buluyor.

Antalya’da da nem seviyesi yüksek, sıcaklık merkezde 39 derece hissediliyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Trakya ve doğusu ile zamanla bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne 34 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul 30 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Üsküdar, Kadıköy, Maltepe ilçeleri; gece saatlerinde il geneli kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kocaeli 31 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ile Manisa’nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar 31, Denizli 36, İzmir 32 derece.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana’nın kuzey ilçeleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana 33 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya 30 derece.

Hatay; parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah saatleirnde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ile Ankara ve Çankırı’nın kuzeybatı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 34 derece.

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Eskişehir 30 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu 28 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce 31 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kastamonu 31 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu’nun iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin 29 derece.

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.