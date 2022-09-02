Meteoroloji o iller için uyarı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de yağış bekleniyor. Sağanağın Trakya’da kuvvetli olacağı uyarısı yapılıyor. Sıcaklık iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla’nın iç, Aydın ve Samsun’un doğu, Denizli’nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TRAKYA’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE SICAK ETKİSİ

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.