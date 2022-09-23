Ali Koç’tan TFF’ye çağrı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu’na hakem konusunda öneride bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Avrupa Kulüpler Birliği’nin olağan toplantısında konuştu.

avrupa Kulüpler Birliği’nin olağan toplantısı, İstanbul Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısına Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van Der Sar ve diğer Avrupa kulüplerinin yöneticileri katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Nasser Al-Khelaifi, “Çok verimli ve pozitif bir toplantılar gerçekleştirdik, Avrupa kulüpleri için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Avrupa futbolunun geleceği adına iyi kararlar aldık” ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Edwin van der Sar, kadın futbolunun dünyadaki önemiyle alakalı, “Kadın futboluna fazlasıyla önem veriyoruz. Benim ülkem Hollanda’da da bu durum gittikçe gelişiyor. Kadın futboluyla alakalı birçok gelişmeler yaşanıyor ve bizde bunları tamamen destekliyoruz. Futbol sadece erkeklerin değil, herkesin oyunudur” diye konuştu.

Türkiye’deki hakem yönetimi ve oyun sürelerine yönelik sorulan soruya Ali Koç, “Türkiye’nin en büyük sorunu maç süreleri çok uzuyor. 9, 10 dakika maçlar daha yavaş oynanıyor Avrupa’ya göre. Hakem konusunda kelimelerimi doğru seçmem gerekiyor. Birçok ülkede denenmiş bir şey var, yabancı hakemle ilgili. Belki bu sezon denenebilir. Olması gereken 20 hakem sayısından 5, 6 hakem eksik durumdayız. Bu sezon denenebilir oradaki eksiklikler” şeklinde cevap verdi.