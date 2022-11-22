5,6 büyüklüğünde deprem! 162 kişi öldü

Endonezya’nın Cava eyaletinde yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden açıklama geldi.

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Ciranjang şehrinin 18 kilometre güneybatısında meydana gelen depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Java Valisi Ridwan Kamil, depremde en az 162 kişinin hayatını kaybettiğini, 700 kişinin de yaralandığını doğruladı.