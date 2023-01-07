Meteorolojiden uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar uyarısı yaptı. Kar kalınlığının 20 cm’yi geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, cumartesi günü için Karadeniz’de yoğun kar uyarısı yaptı. Önümüzdeki günlerde ise İç Anadolu’da kar yağışı beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, 07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği belirtildi.

Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08.01.2023 sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN KAR YAĞIŞI İÇ ANADOLU’DA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu da paylaşıldı. Buna göre pazar günü Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde kar yağışı bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu’da kar yağışı bekleniyor.

YARIN 10 İLDE DAHA KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bitiş periyodu 07.01.2023-18:00 olan hava tahmin raporunda kar beklenen iller şöyle açıklandı:

KAYSERİ -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı

TOKAT 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmu ve kar yağışlı

TRABZON 8°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AĞRI -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı