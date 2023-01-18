Akşener: Eğer samimiyseniz ben varım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifle ilgili açıklama yaptı.

Toplantı öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den dikkat çeken açıklamalar geldi. Akşener “Eğer samimiyseniz biz hazırız” dedi. Akşener, “Anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat. Biz varız. ” çağrısını yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifine değinen Akşener, iktidara tepki gösterdi.

“Her zamanki gibi yarım yamalak yapılmış eksik bir işle çıkmışlar, mutabakat arıyorlar.” diyen Akşener, “Hodri meydan! Madem bu konu yeniden siyasetin gündeminde, madem bu konu yeniden masada; o zaman anayasaysa anayasa, mutabakatsa mutabakat. Biz varız.” diye konuştu.

Konuyla ilgili çalışmalarının hazır olduğunu söyleyen Akşener, şunları kaydetti:

“Biz buradayız. Eksikleri gideren, özgürlük alanlarını genişleten ve milletimizin ekseriyetini ortak bir noktada buluşturacak, teklifimiz hazır. Biz hazırız. Millet için, memleket için hayra vesile olacak, sahici bir mutabakata varıp bu esasında var olmayan tartışmayı tarihe gömmek için, biz hazırız.”

Akşener şunları söyledi:

– Memleketin bu kadar ağır sorunları varken, milletimiz her gün bin bir dertle boğuşurken esasında var olmayan bu mesele maalesef geldi siyasetin gündemini kapladı. Elbette biz de, bu duruma, sırtımızı dönemeyiz. Çünkü daha önceki denemelerinde de gördük ki; bu arkadaşlar, anayasa yapma konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipler. Biliyorsunuz AK Parti’nin yaptığı anayasa değişikliklerinin en büyük özelliği sırf yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı sorunları düzeltebilmek için daha kapsamlı yeni anayasa değişiklikleri gerektirmesidir.

– Bu arkadaşların nazarında siyaset pasta, başörtüsü ise dilimden başka bir şey değil. Bu mesele esasında kapanmış bir yaradır. İnancı doğrultusunda hür bir şekilde yaşamak, evrensel olarak bireyin hakkıdır. Halihazırda yürürlükte olan mevzuat da bunun için yeterlidir. Ne yasal ne de anayasal düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

– O nedenle mecburen bu anayasa yapılacakmış. Biz elbette siyaseti bir kurnazlık yarışı olarak gören bu arkadaşları, seçim kazanmak için her şeyi mubah bilen siyasi partinin giderayak bir kanun teklifinden Anayasa peyda etme gayretlerine şaşırmadık. Doğal olarak bazı soruları da madem anayasada bir değişiklik olmalıydı son 20 yılda neredeydiniz? 2008’de bu konuda düzenleme yapıldı. O zaman Meclis’te olan bizler de buna destek verdik.

– Milletin tamamını kapsayacak düzenleme yapalım. Eğer ajandam var bunu değiştiremem diyorsan eğer ben siyasi rant peşindeyim bu pastayı kimseye yedirmem diyorsan gerçekten ortak akıl arıyorsan haydi buyur ben varım biz varız İYİ Parti olarak varız. Özgürlük alanını genişleten teklifimiz var. Arkadaşlarımız çalıştı biz hazırız.