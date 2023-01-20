Arınç: Sakalım yok diye beni dinlemiyorlar

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığıyla ilgili tartışmaları yersiz bulduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, AKP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskıları hakkında, “Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye beni dinlemiyorlar ama sakalı olan insanların sözlerinin de çok dikkate alındığını görmüyoruz” dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk canlı yayınında gündem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bülent Arınç, seçim gününden beri iktidarın hedefinde olan ve en son mahkeme tarafından hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu.

İktidarın Ekrem İmamoğlu’na yönelik baskılarına karşı çıktığını belirten Bülent Arınç, bu baskıların İmamoğlu’nu büyüttüğünü söyleyip bu yöndeki eleştirilerini iktidara kabul ettiremediğini söyledi.

Arınç şu şekilde konuştu:

“Kimin önüne farklı şekillerde geçerseniz o adamı büyütmüş olursunuz. 18 bin oy farkıyla kazanmış bir insanı 850 bin oy farkıyla kazanmış bir insan haline getirirsiniz. Bunu yapmayın diye yalvardım. Belki sakalım yok diye beni dinlemiyorlar ama sakalı olan insanların sözlerinin de çok dikkate alındığını görmüyoruz”